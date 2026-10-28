Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Bolu Dağı geçişinin Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle güzergahta sürücüler yavaş ilerledi.

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