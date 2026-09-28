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        Bolu'da 1330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüsünde 1330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmesine ilişkin 1 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Bolu'da 1330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüsünde 1330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmesine ilişkin 1 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında otoyolda yolcu otobüsü durduruldu.

        Şüphelinin çanta ve valizlerinde yapılan aramada, 1330 paket gümrük kaçağı sigara, 5 saç şekillendirme cihazı, 2 lazer epilasyon cihazı ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

        Ürünlere el konulurken, zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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