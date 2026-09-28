Bolu'da "zimmet" soruşturmasında 9 zanlı gözaltına alındı
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "zimmet" soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "zimmet" soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalara yönelik soruşturma başlattı.
Jandarma ekipleri, "zimmet" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 9 zanlıyı gözaltına aldı.
Ev ve iş yerlerinde arama yapılan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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