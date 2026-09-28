Gerede'de İtfaiye Haftası kutlandı
Giriş: 28.09.2026 - 12:01 Güncelleme:
BOLU-Bolu'nun Gerede ilçesinde İtfaiye Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Belediye Başkanı Mustafa Allar, İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen programda personelle bir araya gelerek, ekiplerin İtfaiye Haftası'nı kutladı.
Personele görevlerinde başarılar dileyen Allar, hazırlanan pastayı ekiplerle kesti.
Program, günün anısına fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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