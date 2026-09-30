Bolu'da izinsiz salyangoz toplayan 2 kişiye idari işlem yapıldı
Bolu'da izin belgesi olmadan salyangoz toplayan 2 kişiye idari işlem uygulandı.
Giriş: 30.09.2026 - 16:46 Güncelleme:
Bolu'da izin belgesi olmadan salyangoz toplayan 2 kişiye idari işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çobankaya köyü mevkisinde kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.
Çalışmada, 2 kişinin izin belgesi olmadan salyangoz topladığı tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 2 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Ekipler, ele geçirilen yaklaşık 60 kilogram salyangozu doğal yaşam alanına bıraktı.
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