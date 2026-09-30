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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'nun Gerede ilçesinde sonbahar kermesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'nun Gerede ilçesinde sonbahar kermesi düzenlendi.

        Gerede Esentepe Ortaokulunda düzenlenen kermesin açılışına, Kaymakam Fatih Kaya, Belediye Başkanı Mustafa Allar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aktay, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Etkinlikte, veliler ve öğrenciler tarafından hazırlanan pasta, yemek ve çeşitli yiyecekler katılımcıların beğenisine sunuldu.

        Kermes alanında öğrencilerin hazırladığı etkinlikler ziyaretçiler tarafından incelendi.

        Ayrıca, kermese gelen ziyaretçilerin vakit geçirmesi için hazırlanan oyun alanları da davetliler tarafından ilgi gördü.

        - Mengen'de Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası yapılacak

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        Bolu'nun Mengen ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası düzenlenecek.

        Mengen Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Mengen Gençlik Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilecek turnuvaya, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, esnaf ile mahalle ve köylerden oluşturulacak takımlar katılabilecek.

        Takım başvuruları 9 Ekim'de bitecek olan turnuva, 12 Ekim'de Mengen Spor Salonu'nda başlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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