GÜNCELLEME - Bolu'da "zimmet" soruşturmasında 9 zanlı gözaltına alındı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "zimmet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Belediyesi bünyesindeki S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile iş yapan firma yöneticileri hakkında, 2021'de kurularak kullanılan 21 kültür mantarı çadırının 2023'teki ihaleyle yeni alınmış gibi gösterildiği tespiti üzerine "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırma" ile "zimmet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İhalenin hazırlık ve karar aşamalarıyla sözleşmenin uygulanması süreçlerinde sorumlulukları bulunduğu değerlendirilen şüpheliler U.Ş, B.T, C.Ç, E.K, B.A, S.C.S, A.C.A, Ö.Ö. ve G.M, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

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Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

- Bilirkişi raporunda fazla ve yersiz ödeme yapıldığı aktarıldı

Başsavcılığın talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda, sermayesinin tamamı Bolu Belediyesine ait Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri Gıda İthalat İhracat Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından gerçekleştirilen "21 kültür mantarı yetiştirme çadırı sistemi mal alımı" ihalesinin, mevzuata ve özel düzenlemelere uygunluğu incelendi.

Raporda, Boltartek şirketinin, 9 Ekim 2023'teki ihale tarihi itibarıyla KDV dahil rayiç değeri 10 milyon 97 bin 189 lira 20 kuruş olarak belirlenen ikinci el 21 adet kültür mantarı yetiştirme çadırı sistemini, S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nden KDV dahil 34 milyon 20 bin liraya satın aldığı aktarıldı.

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Raporda, şirketin bu yolla kooperatife 23 milyon 922 bin 810 lira 80 kuruş fazla ve yersiz ödeme yaptığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında belediye şirketi ile ihaleyi alan kooperatif arasındaki mali ilişkiler, ihale ve ödeme süreçleri ile kamu kaynağının aktarılmasına ilişkin işlemler inceleniyor.

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve kamu zararının belirlenmesine yönelik adli işlemler sürdürülüyor.