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        Pendikspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Bolu'da kampa girdi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Bolu'da kampa girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Pendikspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Bolu'da kampa girdi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Bolu'da kampa girdi.

        Abant yolu üzerinde bulunan otelde kamp yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Umut Eskiköy yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

        Yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından taktik çalışması yaptı.

        Eskiköy, gazetecilere, milli aranın kendileri açısından önemli bir dönem olduğunu belirterek, süreci Bolu'da kamp yaparak değerlendirmek istediklerini söyledi.

        Bolu'nun hava ve çalışma şartlarından memnun olduklarını dile getiren Eskiköy, burada fiziksel yükleme ve taktik çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

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        Umut Eskiköy, ligde geride kalan 8 haftada takımın ortaya koyduğu oyundan genel anlamda memnun olduğunu dile getirerek, "8 maç oynadık. Bunun 7 tanesinde oyundan çok memnunum. 4 beraberliğimiz var. Bu 4 beraberlikte de maçın bize yakın olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

        Genç ve gelişime açık bir takım olduklarını vurgulayan Eskiköy, sonuçtan ziyade oyuna önem verdiklerini aktardı.

        - "Genç oyunculara şans veriyoruz"

        Umut Eskiköy, genç oyuncuların gelişimine önem verdiklerini aktararak, sezon başından itibaren kadroya çok sayıda genç futbolcu kattıklarını söyledi.

        Ismaila Manga, Efehan Pekdemir, Onuralp Çakıroğlu, Taha Emre İnce ve Ahmet Özkaya gibi genç oyuncuların takıma kazandırıldığını belirten Eskiköy, "2006, 2007 ve 2008 doğumlu futbolculara da forma şansı vermeye çalışıyoruz. Bunları ilk önce Pendikspor'a, daha sonra da Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Genç bir iskelet oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki 1-2 yılın takımını oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        - "Hedefimiz play-off"

        Sezon hedeflerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Eskiköy, iyi oyunun yanı sıra play-off hedeflerinin bulunduğunu dile getirdi.

        Genç oyuncuların gelişiminin kendileri için öncelikli olduğunu vurgulayan Umut Eskiköy, "İyi oyunla hedefimiz play-off. Ligdeki her takımın şampiyonluk veya play-off iddiası var. Bizim de var. Ama bizim diğer takımlar kadar önceliğimiz bu değil. Önceliğimiz iyi oyun oynamak, oyuncu yetiştirmek ve önümüzdeki 1-2 yılın takımını oluşturmak." diye konuştu.

        Eskiköy, farklı şehirlerden güçlü ekiplerin mücadele ettiği ligde hiçbir maçın kolay olmadığını söyledi.

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        Pendikspor'un Bolu kampının 6 Ekim'e kadar devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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