Bolu'da kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı
Bolu Belediyesi tarafından kadınların el emeği ürünlerini satışa sunarak aile ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla düzenlenen Köroğlu Kadın Emek Pazarı, Kent Meydanı'nda açıldı.
Bolu Belediyesi tarafından kadınların el emeği ürünlerini satışa sunarak aile ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla düzenlenen Köroğlu Kadın Emek Pazarı, Kent Meydanı'nda açıldı.
Bolu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü desteğiyle kurulan pazarda, kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Pazarda örgü çantalar, el yapımı oyuncaklar, takılar, dekoratif mumlar, sabunlar ve makrome çalışmaları gibi çok sayıda ürün satışa çıkarıldı. Kadınların el becerilerini kazanca dönüştürmelerine imkân sağlayan pazar, ziyaretçilere de farklı ve özgün ürünler arasından seçim yapma fırsatı sundu. Köroğlu Kadın Emek Pazarı, 25 Ekim Pazar gününe kadar Kent Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
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