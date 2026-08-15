Bolu'da kaybolan Alzheimer hastasını arama çalışması sürüyor
Bolu'nun Mengen ilçesinde kaybolan 69 yaşındaki Alzheimer hastası Necati Çelen'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Bolu'nun Mengen ilçesinde kaybolan 69 yaşındaki Alzheimer hastası Necati Çelen'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Başyellice köyünde 13 Ağustos'ta hakkında kayıp ihbarı yapılan Çelen'i bulmak için başlatılan çalışmalar 4'üncü gününde sürüyor.
İlçe Jandarma Komutanlığından 11 personel ve 3 araç, İl Jandarma Komutanlığından 5 komando ve 1 araç, Jandarma Arama Kurtarmanın 7 personeli ve 2 araç, arama köpeği ile iz takip köpeği, Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu AFAD'dan 3 personel, bir araç ve bir dron ile KARAKURT, BAKET, BORAK, İHH ve UMKE ekipleri çalışmalarda görev alıyor.
Ekipler, Çelen'in son görüldüğü Dirgene köyü ve çevresinde karadan ve havadan arama faaliyetlerini sürdürüyor.
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