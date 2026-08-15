Gerede'de 4-6 yaş yaz Kur'an kursu sona erdi

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, kursun çocukların zihinsel ve manevi gelişimine katkı sunduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen kursta, 5 sınıfta yaklaşık 80 öğrenciye temel dini bilgiler, el becerileri ve çeşitli eğitici etkinlikler verildi.

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