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        Gerede'de 4-6 yaş yaz Kur'an kursu sona erdi

        Gerede Belediyesi bünyesindeki Ramazan Dede Bilgievi'nde düzenlenen 4-6 yaş yaz Kur'an kursu, Esentepe Mesireliği'nde gerçekleştirilen piknik programıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Gerede'de 4-6 yaş yaz Kur'an kursu sona erdi

        Gerede Belediyesi bünyesindeki Ramazan Dede Bilgievi'nde düzenlenen 4-6 yaş yaz Kur'an kursu, Esentepe Mesireliği'nde gerçekleştirilen piknik programıyla tamamlandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen kursta, 5 sınıfta yaklaşık 80 öğrenciye temel dini bilgiler, el becerileri ve çeşitli eğitici etkinlikler verildi.

        Kursun sona ermesi dolayısıyla düzenlenen piknikte öğrenciler, aileleriyle oyunlar oynayarak eğlendi.

        Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, kursun çocukların zihinsel ve manevi gelişimine katkı sunduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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