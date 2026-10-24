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        Bolu'da köy yollarında güvenli ulaşım için hummalı çalışma

        Bolu İl Özel İdaresi tarafından Merkez, Gerede ve Yeniçağa ilçelerindeki köy yollarında ulaşım konforunu ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Bolu'da köy yollarında güvenli ulaşım için hummalı çalışma

        Bolu İl Özel İdaresi tarafından Merkez, Gerede ve Yeniçağa ilçelerindeki köy yollarında ulaşım konforunu ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

        Bolu İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında bakım, asfaltlama ve yol çizgi çalışmalarına devam ediyor. Merkez ilçede GövemAvdan, SaççılarPelitçik, Susuzkınık, GökpınarÇaygökpınar ve Vakıfgeçitveren güzergâhlarını kapsayan 15 bin 200 metrelik yolda çalışmaların ardından KemallerHamzabey grup yolundaki çalışmalar da tamamlandı. Gerede ilçesinde ise KazanlarZeyneller, Çalaman grup yolu, YenecikMuratfakılar arası, Ibrıcak köy yolu, Çoğullu köyü, Halaçlar grup yolu ve Çoğullu köy içi yolunu kapsayan toplam 12 bin 900 metrelik güzergahta çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi. Yeniçağa ilçesinde de sıcak asfalt (BSK) uygulaması yapılan 2 bin 300 metrelik güzergahta sarı banket çizgileri çekilerek yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Yol çizgi aracı ve saha ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, özellikle gece sürüşlerinde ve sisli hava şartlarında yol çizgilerinin görünürlüğünün artırılması hedefleniyor. Çalışmaların, sürücülerin güzergâhları daha kolay takip etmesine ve köy yollarında trafik güvenliğinin artırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. Bolu İl Özel İdaresi ekiplerinin, kent genelinde daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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