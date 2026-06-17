Bolu'da maden ocağında göçük meydana geldi
Bolu'nun Mengen ilçesinde özel maden ocağında göçük meydana geldi.
Bolu'nun Mengen ilçesinde özel maden ocağında göçük meydana geldi.
Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık, AFAD ve Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi.
Göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı, toprak altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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