Bolu’da gezi dönüşünde 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu aracın çamura saplandığı bölge, gündüz görüntülendi. Çocukların minibüsü balçıktan çıkarmak için aracı ittiği sırada bıraktıkları çamurlu el izleri, aracın üzerinde görüldü. Minibüs, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla halat bağlanarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

Dün Bolu’ya geziye giden, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde kalan 1417 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli, dönüş yolunda minibüsün çamura saplanması sonucu mahsur kalmıştı. Gruptan haber alınamaması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 13 kişiye sağ salim ulaşılmıştı.

REKLAM

Mahsur kaldıkları bölge gündüz görüntülendi

Öğrenci ve görevlilerin kurtarılmasının ardından minibüsün bulunduğu alan, bugün gündüz saatlerinde görüntülendi. YedigöllerYığılca orman yolunda, ana yoldan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta çamura saplanan minibüsün bulunduğu güzergahta çok sayıda çukur, çamur ve su birikintisi olduğu görüldü.

Minibüsü iterek çıkarmaya çalıştılar

Çamura saplanan minibüsü bulunduğu yerden çıkarmak için çocukların da aracı ittiği öğrenildi. Minibüsün üzerinde kalan çamurlu el izleri, çocukların aracı kurtarmak için gösterdiği çabayı gözler önüne serdi. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, minibüsü kurtarmak için çalışma başlattı. Minibüs, pickup aracına bağlanan halat yardımıyla balçıktan çıkarıldı.