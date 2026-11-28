Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu Kuruçay mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden 14 AH 565 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan patates yüklü traktör römorkuna çarptı. Patates çuvalları yola düşerken araçta hasar oluştu. Yakında bulunan polis ekipleri koşarak kaza yerine geldi. Ekiplerin geldiğini fark eden sürücü, aracını bırakıp kaçtı.

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