Çamura saplanarak hareket edemeyen minibüsün bulunduğu ormanlık alan da dron ile havadan görüntülendi.

Aracın ana yoldan çıktıktan sonra geçtiği güzergahın büyük bölümünün çamurlu ve uçurumlarla çevrili olduğu görüldü.

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin katılımıyla dün Yedigöller Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'na düzenlenen günübirlik gezinin ardından dönüş yoluna geçtikten sonra irtibat kesilen ve çalışmalar sonucu ulaşılan aracın yaklaşık 15 kilometrelik güzergahı dron ve GoPro kamerasıyla kaydedildi.

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