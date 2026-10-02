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        Bolu'da öğrencilere gıda israfıyla mücadele eğitimi verildi

        Bolu'da 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü dolayısıyla öğrencilere yönelik etkinlikler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Bolu'da öğrencilere gıda israfıyla mücadele eğitimi verildi

        Bolu'da 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü dolayısıyla öğrencilere yönelik etkinlikler yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, kentteki anaokullarında ve ilkokullarda hafta boyunca farkındalık programları düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli uzman gıda kontrol personellerince gerçekleştirilen eğitimlerde, çocuklara gıdanın ve suyun önemi anlatıldı.

        Öğrencilere, gıdaların çiftlikten ve tarladan sofraya ulaşıncaya kadar geçirdiği aşamalar hakkında bilgi verildi.

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        Etkinliklerde çocuklara, gıda israfının önlenmesi için evde ve okulda alınabilecek tedbirler ile bilinçli tüketim alışkanlıklarının erken yaşlarda kazanılmasının önemi aktarıldı.

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