Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'da "zimmet" soruşturmasında gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı

        Bolu'da "zimmet" soruşturmasında gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı

        Bolu'da "zimmet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Bolu'da "zimmet" soruşturmasında gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı

        Bolu'da "zimmet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Belediyesi bünyesindeki S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile iş yapan firma yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "zimmet" suçlamalarıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden kooperatifin yönetim kurulu başkanı Cevat Çatladı ile Bahadır Acar, Fatih Demiral, Uğur Şirin ve Bayram Turhan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.Ö, Y.S. ve S.C.S'ye ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

        REKLAM

        Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen şüpheliler E.K, A.C.A. ve G.M. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı!
        Yasin Kol Trabzonspor maçı sonrası gözaltına alındı!
        Yasin Kol Trabzonspor maçı sonrası gözaltına alındı!
        Merkez Bankası’ndan KOBİ kredilerine yeni sınır
        Merkez Bankası’ndan KOBİ kredilerine yeni sınır
        Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
        Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
        Dışişleri'nden Husilere kınama
        Dışişleri'nden Husilere kınama
        Bahçeli’den Yeni Parti’ye dikkat çeken mesaj
        Bahçeli’den Yeni Parti’ye dikkat çeken mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vladimir Putin'den uyarı
        Vladimir Putin'den uyarı
        "Takımımız bu seviyelerde oynamaya alışık değil"
        "Takımımız bu seviyelerde oynamaya alışık değil"
        Soma'da can kaybı sayısı 2'ye yükseldi
        Soma'da can kaybı sayısı 2'ye yükseldi
        Fon Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor
        Fon Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor
        TFF heyetine Belçika'da saygısızlık!
        TFF heyetine Belçika'da saygısızlık!
        ABD'den bir uçak gemisi daha
        ABD'den bir uçak gemisi daha
        AK Parti'de yeni atama
        AK Parti'de yeni atama
        Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı
        Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı
        Trafik dubası kafasında traktör sürdü
        Trafik dubası kafasında traktör sürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla yürüyeceğiz
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla yürüyeceğiz
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Bolu'da izinsiz salyangoz toplayan 2 kişiye idari işlem yapıldı
        Bolu'da izinsiz salyangoz toplayan 2 kişiye idari işlem yapıldı
        Bolu'da motosikletle atık toplayanlara güvenli sürüş eğitimi verildi
        Bolu'da motosikletle atık toplayanlara güvenli sürüş eğitimi verildi
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Pendikspor'un Bolu kampı sürüyor
        Pendikspor'un Bolu kampı sürüyor
        Pendikspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Bolu'da kampa girdi
        Pendikspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Bolu'da kampa girdi