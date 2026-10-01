Bolu'da "zimmet" soruşturmasında gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı

Bolu'da "zimmet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Belediyesi bünyesindeki S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile iş yapan firma yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "zimmet" suçlamalarıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden kooperatifin yönetim kurulu başkanı Cevat Çatladı ile Bahadır Acar, Fatih Demiral, Uğur Şirin ve Bayram Turhan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.Ö, Y.S. ve S.C.S'ye ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

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Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen şüpheliler E.K, A.C.A. ve G.M. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.