Bolu'da otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 01.11.2026 - 21:51 Güncelleme:
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Ü.K. yönetimindeki 14 AEA 680 plakalı otomobil, Hamzabey köyü kavşağında Mehmet Yavaş idaresindeki 14 ABK 955 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Yavaş, Yeniçağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yavaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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