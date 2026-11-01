Bolu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzabey köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.K. yönetimindeki 14 AEA 680 plakalı otomobil ile Mehmet Yavaş idaresindeki 14 ABK 955 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Yavaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yeniçağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yavaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.