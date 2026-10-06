Boluspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde yardımcı antrenörlerin gözetiminde antrenman yaptı.
Futbolcular, ısınma koşusunun ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Boluspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Boluspor-Antalyaspor karşılaşması, 10 Ekim Cumartesi saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.