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        Bucak'ta jandarmanın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi

        Burdur'un Bucak ilçesinde Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Bucak'ta jandarmanın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi

        Burdur'un Bucak ilçesinde Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen program, Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Alperen Çatlı, teşkilatın kuruluşunun 187. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Konuşmanın ardından Dünya Dron Şampiyonu Doruk Cengiz tarafından dron gösterisi gerçekleştirildi.

        Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve beraberindekiler, resim sergisini ve jandarma personeli tarafından açılan stantları gezdi.

        Programın sonunda katılımcılara ikramda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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