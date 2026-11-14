Burdur'da 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

İki grup arasında 12 Kasım'da çıkan kavgada bıçakla ve darbedilerek yaralanan S.Ç. (21), D.U. (19), H.D. (17) ve E.A. (24) hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili G.A. ve M.A. gözaltına alınmıştı.

Karasenir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan G.A. (44) ve M.A'nın (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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