Burdur'da 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Burdur'da 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Burdur'da 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Karasenir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan G.A. (44) ve M.A'nın (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İki grup arasında 12 Kasım'da çıkan kavgada bıçakla ve darbedilerek yaralanan S.Ç. (21), D.U. (19), H.D. (17) ve E.A. (24) hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili G.A. ve M.A. gözaltına alınmıştı.
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