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        Kızını taciz ettiği kişiyi dövüp polise teslim etti

        BURDUR'da ismi öğrenilemeyen baba, kızına tacizde bulunduğunu öne sürdüğü R.A.'yı (30) dövüp, polise teslim etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Kızını taciz ettiği kişiyi dövüp polise teslim etti

        BURDUR'da ismi öğrenilemeyen baba, kızına tacizde bulunduğunu öne sürdüğü R.A.’yı (30) dövüp, polise teslim etti.

        Dün akşam saatlerinde R.A. iddiaya göre, evine giden ortaokul öğrencisi kıza sözlü tacizde bulundu. R.A., koluna girmeye çalıştığı kızı, evinin bulunduğu sokağa kadar takip etti. Öğrencinin durumu anlattığı baba, R.A.'yı sokakta yakalayıp, darbetti ardından polise ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta müdahale edilen şüpheli R.A. daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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