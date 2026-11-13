Kızını taciz ettiği kişiyi dövüp polise teslim etti
BURDUR'da ismi öğrenilemeyen baba, kızına tacizde bulunduğunu öne sürdüğü R.A.'yı (30) dövüp, polise teslim etti.
BURDUR'da ismi öğrenilemeyen baba, kızına tacizde bulunduğunu öne sürdüğü R.A.’yı (30) dövüp, polise teslim etti.
Dün akşam saatlerinde R.A. iddiaya göre, evine giden ortaokul öğrencisi kıza sözlü tacizde bulundu. R.A., koluna girmeye çalıştığı kızı, evinin bulunduğu sokağa kadar takip etti. Öğrencinin durumu anlattığı baba, R.A.'yı sokakta yakalayıp, darbetti ardından polise ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta müdahale edilen şüpheli R.A. daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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