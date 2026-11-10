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        Burdur'da ağılda çıkan yangında 17 küçükbaş hayvan telef oldu

        Burdur'un Bucak ilçesinde ağılda çıkan yangında 17 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:49 Güncelleme:
        Burdur'da ağılda çıkan yangında 17 küçükbaş hayvan telef oldu

        Burdur'un Bucak ilçesinde ağılda çıkan yangında 17 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Atilla Mahallesi Kikez mevkinde Salim T.'ye ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 17 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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