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        Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki genç ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 08:57 Güncelleme:
        Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Burdur’un Gölhisar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki genç ise ağır yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Gölhisar ilçesi Fatih Mahallesi Adnan Menderes Caddesi 150. Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Oymak (16) idaresindeki 15 RA 044 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde bulunan Gökhan C. (20) yönetimindeki 15 AEF 046 plakalı otomobile, otomobilin sola dönüş yaptığı sırada çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kerim Oymak olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Bedirhan E. (16) ağır yaralandı. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Oymak’ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Gökhan C. ise gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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