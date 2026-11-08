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        Burdurlu öğrencinin hedefi matematik olimpiyatlarında altın madalya

        İBRAHİM ERBAY - Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Einstein Olimpiyatları'nda matematik alanında dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan 4'üncü sınıf öğrencisi Toprak Hülya Yalçın'ın hedefi altın madalya almak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Burdurlu öğrencinin hedefi matematik olimpiyatlarında altın madalya

        İBRAHİM ERBAY - Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Einstein Olimpiyatları'nda matematik alanında dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan 4'üncü sınıf öğrencisi Toprak Hülya Yalçın'ın hedefi altın madalya almak.

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan, Atatürk İlkokulu ve Gölhisar Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi olan Yalçın, 17 ülkeden 3 binden fazla öğrencinin katıldığı olimpiyatta kendi kategorisinde ikinci oldu.

        Toprak Hülya Yalçın, AA muhabirine, matematiğe ilgisinin 1'inci sınıfta başladığını, ilk olarak Antalya'da düzenlenen Türkiye Matematik Yarışması'na katıldığını ve gümüş madalya kazandığını söyledi.

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        Daha sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Matematik Olimpiyatı'nda bronz madalya aldığını anlatan Yalçın, Einstein Matematik Olimpiyatları'nın Türkiye elemelerinde de bronz madalya kazandığını ifade etti.

        Türkiye elemelerindeki başarısının ardından Almanya'daki dünya finallerine davet edildiğini belirten Yalçın, burada zorlu bir yarışmanın ardından dünya ikincisi olduğunu kaydetti.

        - Kitap okuyup, farklı matematik soruları çözüyor

        Matematiğe olan ilgisini fark eden ailesinin kendisini yarışmalara yönlendirdiğini dile getiren Yalçın, ailesinin desteğiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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        Kitap okuyarak ve evde farklı matematik soruları çözerek olimpiyatlara hazırlandığını anlatan Yalçın, "Evde her zaman matematik soruları çözerek olimpiyat çalışmalarına bu şekilde devam ettim. Hedefim bu yarışmalarda altın madalya kazanmak. İlçemi, ilimizi ve güzel ülkemi bu tür yarışmalarda temsil etmeye devam edeceğim. Gelecekte de yılmadan çalışarak matematik öğretmeni olmak istiyorum." dedi.

        Yalçın'ın annesi Aslı Çelik Yalçın ise kızının matematiğe ilgisini fark ettikten sonra eğitimine destek olduklarını belirterek, elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını ifade etti.

        Babası İlker Yalçın da uluslararası yarışmaları araştırarak kızının bu organizasyonlara katılmasını sağladıklarını ve her zaman yanında olduklarını söyledi.

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        Gölhisar Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ahmet Fatih Erdem, Yalçın'ı başarısından dolayı tebrik etti.

        Merkezin yeni açılmasına rağmen eğitim kapasitesini artırmak için çalıştıklarını belirten Erdem, normal müfredatın yanı sıra matematik olimpiyatlarına hazırlık, robotik kodlama ve yapay zeka alanlarında da eğitim verdiklerini kaydetti.

        Erdem, Toprak Hülya Yalçın'ın merkezi ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil ettiğini, öğrencileri farklı yarışmalara hazırlamaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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