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        Burdur'da bordür taşına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde bordür taşına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Burdur'da bordür taşına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde bordür taşına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mert Kirişcan (21) idaresindeki 15 ABU 113 plakalı motosiklet, Çamlıca Mahallesi 1752 Sokak'ta seyir halindeyken yoldan çıkarak kaldırım bordür taşına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücü Kirişcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kirişcan'ın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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