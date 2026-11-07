Burdur'da bordür taşına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Burdur'un Bucak ilçesinde bordür taşına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Burdur'un Bucak ilçesinde bordür taşına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mert Kirişcan (21) idaresindeki 15 ABU 113 plakalı motosiklet, Çamlıca Mahallesi 1752 Sokak'ta seyir halindeyken yoldan çıkarak kaldırım bordür taşına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücü Kirişcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kirişcan'ın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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