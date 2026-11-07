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        Burdur'da otomobil kanala uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

        Burdur'un Bucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Burdur'da otomobil kanala uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

        Burdur’un Bucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Bucak ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed K. (24) idaresindeki 07 ZN 470 plakalı otomobil, AntalyaBurdur karayolu istikametinde ilerlediği sırada Belediye Kademe karşısına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kanala düştü. Kazada sürücü Muhammed K. ve araçta yolcu olarak bulunan Abbas K. (38) ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Muhammed K.'nin ehliyetinin olmadığı belirlenirken durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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        Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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