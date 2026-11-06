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        Burdur'da cami ve 4-6 yaş Kur'an Kursu hizmete açıldı

        Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yapımı tamamlanan cami ve 4-6 yaş Kur'an Kursu törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Burdur'da cami ve 4-6 yaş Kur'an Kursu hizmete açıldı

        Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yapımı tamamlanan cami ve 4-6 yaş Kur'an Kursu törenle hizmete açıldı.

        Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy'un öncülüğünde, hayırsever Ethem Sipahi'nin katkılarıyla inşa edilen cami ve Kur'an Kursu için açılış töreni düzenlendi.

        Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinden yapılan açıklamada, hayırsever Ethem Sipahi'nin katkılarıyla hayata geçirilen eserlerin toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olduğu belirtildi.

        Açıklamada, 4-6 yaş Kur'an Kursu'nun çocukların sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma ve güzel ahlak gibi temel değerlerle tanışmasına imkan sağlayacağı, manevi ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacağı kaydedildi.

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        Eserlerin yapımına katkı sunan hayırsever Ethem Sipahi'ye, destek veren kurum ve kuruluşlara ve emeği geçenlere teşekkür edilen açıklamada, cami ve Kur'an Kursu'nun kurum personeline, ailelerine ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

        Açılış törenine Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Vedat Efe, il protokolü üyeleri, ceza infaz kurumu yöneticileri, hayırsever Ethem Sipahi ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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