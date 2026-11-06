Jandarma alevleri fark etti, yaşlı kadını ve hayvanları kurtardı Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi

Burdur'da devriyedeki jandarma ekipleri, bir evden yükselen alevleri fark ederek zamanla yarıştı. Alevlerin sardığı evdeki yaşlı kadını dışarı çıkaran ekipler, ahırdaki hayvanları da kurtararak güvenli alana ulaştırdı.

Yangın, dün Bucak ilçesi Kuşbaba köyü Başgöz mevkiinde M.Ç.'ye ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye görevini sürdüren jandarma ekipleri, evden yükselen dumanları fark edince vakit kaybetmeden yangın yerine yöneldi. Evde yaşayan 6 kişiden yangın sırasında içeride bulunan yaşlı kadının mahsur kaldığını gören ekipler, hemen harekete geçerek kadını evden çıkardı. Ekipler yangının ahıra sıçrama ihtimaline karşı hayvanları da tek tek güvenli alana tahliye etti. İhbar üzerine ise çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

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Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.