Burdur'da yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Kuşbaba köyü Başgöz mevkisinde Mustafa Ç'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yangını fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangın sırasında evde bulunan yaşlı kadın ile ahırdaki hayvanlar, jandarma ekiplerince güvenli alana çıkarıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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