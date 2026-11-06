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        Burdur'da ekim ayında meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 304 kişi yaralandı

        Burdur'da ekim ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 286 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 304 kişi yaralandı. 2026 yılının 10 aylık döneminde ise trafik kazalarında 52 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Burdur'da ekim ayında meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 304 kişi yaralandı

        Burdur'da ekim ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 286 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 304 kişi yaralandı. 2026 yılının 10 aylık döneminde ise trafik kazalarında 52 kişi hayatını kaybetti.

        Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Ekim Ayı Trafik İstatistik Bülteni'ne göre, Burdur'da polis ekiplerinin ve jandarma sorumluluk alanında ekim ayında toplam 286 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 112'si ölümlüyaralamalı kaza, 174'ü ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Ekim ayında meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybederken, 304 kişi de yaralandı.

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        Burdur'da bu yılın 10 aylık döneminde ise polis sorumluluk bölgesinde ve jandarma sorumluluk bölgesinde bin 448 ölümlüyaralamalı, bin 4 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 52 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 433 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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