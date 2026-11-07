Burdur'da motosiklet kazası: 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi 1752 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Kirişcan (21) idaresindeki 15 ABU 113 plakalı motosiklet, Bucak Belediyesi Tır ve Kamyon Garajı istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet kaldırım bordür taşına çarparken sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Kirişcan‘ın cansız bedeni morga götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.