Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Burdur'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

        Burdur'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 21:58 Güncelleme:
        Burdur'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kerim Oymak'ın (16) kullandığı 15 RA 044 plakalı motosiklet, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Caddesi 150. Sokak kavşağında G.C. (20) idaresindeki 15 AEF 046 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Oymak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Motosiklette bulunan B.E. (16) ise yaralandı.

        Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var"
        "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Fransa, siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
        Fransa, siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        İran liderinin talimatını açıkladı
        İran liderinin talimatını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Burdur'da müzedeki fosilin 2,5 milyon yıllık kılıç dişli kediye ait olduğu...
        Burdur'da müzedeki fosilin 2,5 milyon yıllık kılıç dişli kediye ait olduğu...
        Burdur'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı
        Burdur'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı
        Burdurlu öğrencinin hedefi matematik olimpiyatlarında altın madalya
        Burdurlu öğrencinin hedefi matematik olimpiyatlarında altın madalya
        Burdur'da motosiklet kazası: 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
        Burdur'da motosiklet kazası: 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
        Burdur'da bordür taşına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Burdur'da bordür taşına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Matematik merakı dünya ikinciliği getirdi 4. sınıf öğrencisi 41 ülkeden gel...
        Matematik merakı dünya ikinciliği getirdi 4. sınıf öğrencisi 41 ülkeden gel...