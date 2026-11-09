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        Burdur'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

        Burdur'da alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında iki araç çarpışırken 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Burdur'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

        Burdur'da alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında iki araç çarpışırken 5 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Antalya Burdur Kara yolu Antalya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli D. (57) idaresindeki 15 NB 638 plakalı hafif ticari araç, dönel kavşaktan Burdur merkez istikametine dönmek istediği sırada, Isparta istikametinden Antalya yönüne seyreden Abdullah A. (24) yönetimindeki 07 AZG 550 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, sürücüler Veli D.ve Abdullah A.ile araçlarda yolcu olarak bulunan Mehmet B. (67), Melike A. (24) ve Tuğba A. hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yapılan kontrolde hafif ticari araç sürücüsü Veli D.'nın 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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