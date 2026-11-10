Kamyoncuların sıra tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Burdur Şeker Fabrikası'nın alt giriş kısmında bulunan kamyon bekleme alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyoncular A.E. ile C.Y. arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.E., yanında bulunan bıçakla C.Y.'yi bacağından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından bıçakla yaralanan C.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı C.Y. hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi. Olayın ardından C.Y.'yi bıçakladığı iddia edilen A.E., suç aletiyle birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.