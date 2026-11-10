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        Kamyoncuların sıra tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

        Burdur'da kamyon bekleme alanında iki kamyoncu arasında sıra nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bacağından yaralanırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Kamyoncuların sıra tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

        Burdur'da kamyon bekleme alanında iki kamyoncu arasında sıra nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bacağından yaralanırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Burdur Şeker Fabrikası'nın alt giriş kısmında bulunan kamyon bekleme alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyoncular A.E. ile C.Y. arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.E., yanında bulunan bıçakla C.Y.'yi bacağından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından bıçakla yaralanan C.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı C.Y. hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi. Olayın ardından C.Y.'yi bıçakladığı iddia edilen A.E., suç aletiyle birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.

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        Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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