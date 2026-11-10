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        Lise öğrencisi motosiklet kazasında öldü

        BURDUR'un Gölhisar ilçesinde, motosikletin otomobille çarpıştıktan sonra park halindeki başka bir otomobile çarptığı kazada, 11'inci sınıf öğrencisi Kerim Oymak (16) hayatını kaybetti, beraberindeki B.E. (16) ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Lise öğrencisi motosiklet kazasında öldü

        BURDUR'un Gölhisar ilçesinde, motosikletin otomobille çarpıştıktan sonra park halindeki başka bir otomobile çarptığı kazada, 11'inci sınıf öğrencisi Kerim Oymak (16) hayatını kaybetti, beraberindeki B.E. (16) ise yaralandı.

        Fatih Mahallesi'nde, dün akşamüzeri meydana gelen kazada, Gölhisar Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Kerim Oymak yönetimindeki 15 RA 044 plakalı motosiklet, G.C. yönetimindeki 15 AEF 06 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan motosiklet yakındaki bir evin bahçesinde park halindeki başka bir otomobile çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrollerde, motosikletin sürücüsü Kerim Oymak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan beraberindeki B.E. (16) ise Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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