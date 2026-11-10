Medusa mozaiğinin üzeri kış şartlarından korunması için kapatıldı

BURDUR'un Gölhisar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kibyra Antik Kenti'ndeki Medusa mozaiğinin üzeri iklim şartlarından korunması amacıyla kapatıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kibyra Antik Kenti'ndeki Odeion kısmında 2009'daki kazılarda ortaya çıkarılan Medusa mozaiği, bu sene de kış şartlarından etkilenmemesi için korumaya alındı. Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kibyra Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kibyra Olympeion Odeionu orkestra zeminini kaplayan opus sectile Medusa mozaiği ve Odeion Stoası zemin döşemesi opus tessellatum mozaiğin üzeri ile Tholos Nymphaion yapısında akıtılan kaynak suyu, eserlerin iklim şartlarından korunması amacıyla kapatılmıştır. Mozaikler ve orijinal kaynağından getirilen su, 2027 yılı Nisan ayında tekrar açılacaktır" dedi.