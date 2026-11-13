Burdur'da çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Burdur'da çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Burdur'da çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Karasenir Mahallesi 26005 Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda S.Ç. (21), D.U. (19), H.D. (17) ve E.A. (24) bıçakla ve darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kavgaya karışan G.A. (44) ve M.A. (40), ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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