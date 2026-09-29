Burdur'da 85 yaşındaki sürücü, kızının ihbarı üzerine trafikte durduruldu
Burdur'da 85 yaşındaki sürücü, kızının ihbarı üzerine trafikte durduruldu.
Burdur'da 85 yaşındaki sürücü, kızının ihbarı üzerine trafikte durduruldu.
Ahmet S'nin otomobiliyle evden ayrıldığını gören kızı, babasının yaşının ilerlemiş olması nedeniyle güvenli araç kullanamayacağı gerekçesiyle polise ihbarda bulundu.
Bunun üzerine polis ekipleri, Ahmet S'yi kullandığı otomobille Konak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde durdurdu.
Yapılan kontrolde sürücü belgesinin bulunduğu belirlenen Ahmet S'nin, yaşının ilerlemiş olması nedeniyle aracı güvenli şekilde kullanamadığı değerlendirildi.
Bunun üzerine otomobil, güvenlik amacıyla otoparka götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.