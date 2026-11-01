Burdur'da alkollü sürücü kırmızı ışıkta kazaya neden oldu: 1 yaralı Otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Burdur'da alkollü sürücünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu iki otomobil kavşak sisteminde çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Burdur Antalya kara yolu Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza A. (22) idaresindeki 15 ACT 477 plakalı otomobil, Antalya istikametinden Manastır istikametine seyretmek üzere kavşaktan dönüş yaptığı sırada, Isparta istikametinden Antalya yönüne ilerleyen Berkay D. (23) yönetimindeki 42 V 8714 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü 2.33 promil alkollü çıktı

REKLAM

Kazada Berkay D. otomobil içerisinde sıkışırken ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemede, 2.33 promil alkollü olduğu belirlenen Berkay D.'nin kırmızı ışık ihlali yaptığı öğrenildi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilgili tahkikat başlatıldı.