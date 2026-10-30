Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Burdur'da trafik kazasında sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

        Burdur'da trafik kazasında sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

        Burdur'un Çavdır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Burdur'da trafik kazasında sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

        Burdur'un Çavdır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Abdurrahman Deniz (26) idaresindeki 32 AGE 892 plakalı otomobil, Çavdır-Gölhisar kara yolunun Kayacık köyü mevkisinde virajı alamayarak yoldan çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobilde yolcu olarak bulunan Alper S. (28) ise kazada yaralandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Burdur'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Burdur'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Motosikletinin çalındığını iddia eden alkollü şahıs, yoldan geçen otomobili...
        Motosikletinin çalındığını iddia eden alkollü şahıs, yoldan geçen otomobili...
        Burdur'da virajı alamayan otomobil yoldan çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
        Burdur'da virajı alamayan otomobil yoldan çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
        Burdur'da gece yarısı ev yangını
        Burdur'da gece yarısı ev yangını
        Cumhuriyet'in 103. yılı Burdur'da coşkuyla kutlandı
        Cumhuriyet'in 103. yılı Burdur'da coşkuyla kutlandı
        Burdur Şeker Fabrikası'nda son 30 yılın en kapsamlı revizyonu tamamlandı
        Burdur Şeker Fabrikası'nda son 30 yılın en kapsamlı revizyonu tamamlandı