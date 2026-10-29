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        Cumhuriyet'in 103. yılı Burdur'da coşkuyla kutlandı

        Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Cumhuriyet'in 103. yılı Burdur'da coşkuyla kutlandı

        Burdur’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

        Burdur’da Cumhuriyet Bayramı, Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan yağmur uyarısı nedeniyle Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Valilikte tebrikleri kabul eden Vali Tülay Baydar Bilgihan, daha sonra salonda Garnizon Komutanı Kara Pilot Albay Velican Dizlek ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile birlikte öğrencileri selamlayarak bayramlarını kutladı. Törene protokol üyeleri ile birlikte siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Vali Bilgihan’ın konuşmasıyla devam etti.

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        Vali Bilgihan, "Aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin, vatan sevgisinin, milli egemenlik anlayışının tezahürü ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur, mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün burada yalnızca bir bayramı kutlamak için değil; bir milletin yeniden doğuşunu, bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadeleyi ve geleceğe bıraktığı en kıymetli emaneti bir kez daha hatırlamak için bir aradayız. 29 Ekim 1923, milletimizin bağımsızlık iradesini, egemenlik anlayışını ve çağdaş bir devlet kurma kararlılığını bütün dünyaya ilan ettiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği, 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare olarak tanımladığı' ve Türk milletinin geleceğini değiştiren 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün ebedileştiği gündür" dedi.

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        Konuşmanın ardından program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından yapılan jimnastik gösterisi ve halk oyunları gösterisi ile devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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