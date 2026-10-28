Burdur'da iki aracın çarpıştığı kazada 12 öğrenci hafif yaralandı
Burdur'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 12 öğrenci hafif yaralandı.
Burdur'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 12 öğrenci hafif yaralandı.
H.B. idaresindeki 15 AAD 799 plakalı öğrenci servisi, Armağan İlci Bulvarı'nda A.T. yönetimindeki 15 BB 615 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, öğrenci servisinde bulunan 12 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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