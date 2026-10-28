Burdur'da 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı otobüs kazasına karışan sürücü tutuklandı
Burdur'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı otobüs kazasının ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Burdur'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı otobüs kazasının ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Isparta-Antalya kara yolunda meydana gelen kazada yaralanan otobüs sürücüsü Mehmet O.D, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, "taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Dün, Mehmet O.D. idaresindeki yolcu otobüsü Isparta-Antalya kara yolu Ağlasun ilçesi Çamlıdere köyü yakınında devrilmiş, kazada otobüsteki İlker Akbay hayatını kaybetmiş, Gülsüm A, Umut A, Raziye A, Halime A, Seyat A, Sedat Y. ve yabancı uyruklu Djibril S. ile otobüs sürücüsü yaralanmıştı.
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