Burdur'da 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı otobüs kazasına karışan sürücü tutuklandı

Dün, Mehmet O.D. idaresindeki yolcu otobüsü Isparta-Antalya kara yolu Ağlasun ilçesi Çamlıdere köyü yakınında devrilmiş, kazada otobüsteki İlker Akbay hayatını kaybetmiş, Gülsüm A, Umut A, Raziye A, Halime A, Seyat A, Sedat Y. ve yabancı uyruklu Djibril S. ile otobüs sürücüsü yaralanmıştı.

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