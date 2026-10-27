GÜNCELLEME - Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Burdur'un Ağlasun ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Burdur'un Ağlasun ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Mehmet O.D. (38) idaresindeki 26 UA 030 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Antalya kara yolu Ağlasun ilçesi Çamlıdere köyü yakınında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, otobüsteki İlker Akbay'ın (38) hayatını kaybettiğini belirledi.
Gülsüm A. (27), Umut A. (23), Raziye A. (44), Halime A. (21), Seyat A. (43), Sedat Y. (50), yabancı uyruklu Djibril S. ile otobüs sürücüsü yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
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