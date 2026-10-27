Burdur'da bir kişinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutuklandı

Burdur'da alkollü sürücünün neden olduğu kazada ağır yaralanan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan alkollü sürücü, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaza, 23 Ekim'de Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Vali Konağı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 34 PVE 317 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülerek Osman Babuşcu yönetimindeki 07 APB 083 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken kazada her iki aracın sürücüsü ile 34 PVE 317 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası yapılan kontrolde A.S.'nin 2.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

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3 gün sonra hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan Osman Babuşcu, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Babuşcu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen sürücü A.S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.S. kaza anında alkollü olması ve kırmızı ışık kuralını ihlal etmesi nedeniyle 'olası kastla adam öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. A.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.