Burdur'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılı çelenk sunma töreni ile başladı
Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.
Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.
Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı Kara Pilot Albay Velican Dizlek ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyetin 103. yıl dönümü kutlama etkinlikleri yarın düzenlenecek etkinliklerle devam edeceği bildirildi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma törenine Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Milletvekili İzzet Akbulut, Garnizon Komutanı Kara Pilot Albay Velican Dizlek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, polisler, askerler ve öğrenciler katıldı.
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