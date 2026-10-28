Burdur'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılı çelenk sunma töreni ile başladı

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı Kara Pilot Albay Velican Dizlek ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyetin 103. yıl dönümü kutlama etkinlikleri yarın düzenlenecek etkinliklerle devam edeceği bildirildi.

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