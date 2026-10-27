Burdur'da Cumhuriyet konseri düzenlendi

Konserin sonunda Deveci, bando şefi Zafer Atakul ile solist Metin Mert Tunga'ya çiçek ve plaket verdi.

Vali Yardımcısı Bedir Deveci, katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak programın düzenlenmesine katkılarından dolayı Vali Tülay Baydar Bilgihan'a teşekkür etti.

Konseri izleyen protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler, Türk bayraklarını sallayarak marşlara eşlik etti.

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